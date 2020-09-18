Лесное дело: в Кировской области перед судом предстанет организатор ОПГ

Участниками преступной группы незаконно вырубили лес на территории Вятскополянского района. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Вятскополянский районный суд Кировской области поступили материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением. В региональном ведомстве сообщили, что главный подозреваемый по делу - 72-летний мужчина, обвиняемый в незаконной рубке леса. Он действовал в составе организованной преступной группы.

По версии следствия, с 2011 по 2015 год обвиняемый в сговоре со своим сыном, лесничим КОГКУ «Кировлесцентр», и другими участниками преступной группы незаконно вырубили лес на территории Вятскополянского района. Общий ущерб от преступных действий ОПГ составил более 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Сообщается, что в период предварительного расследования подозреваемые возместили причиненный ущерб.

- Уголовное преследование остальных участников организованной преступной группы в настоящий момент продолжается, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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