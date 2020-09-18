КТК обязали дать тепло в детсадах и школах Кирова до 20 сентября, пригрозив прокуратурой

На большинстве объектов КТК не особо видна обещанная бурная деятельность. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировской теплоснабжающей компании пригрозили прокуратурой. По данным пресс-службы администрации города, тема отсутствия тепла в социальных учреждениях стала одной из основных на очередном оперативном совещании.

На данный момент тепло пришло лишь в 166 из 204 кировских детсадов и школ. Основная причина его отсутствия - оставшиеся дефекты на теплосетях. Как известно, КТК обещала завершить работы и подать тепло в учреждения соцсферы 15 сентября. Эта же дата фигурирует в соответствующем постановлении горадминистрации. Однако обещание не было выполнено.

Первый замглавы кировской мэрии поставил четкое условие: к 20 сентября КТК должна закончить свои порядком затянувшиеся работы. Иначе им придется иметь дело с областной прокуратурой. Представитель КТК попытался скинуть ответственность: мол, материалы вовремя не подвезли, пандемия в стране… Однако такую отговорку от компании слышали уже не раз. Так и сказали: не причина, а отговорка. И припомнили, что сотрудники КТК отнюдь не работают круглосуточно, как обещали делать, дабы ускорить процесс. В итоге на большинстве объектов «опять наблюдается вялотекущая деятельность или не наблюдается вовсе».

С горячей водой в Кирове между тем все еще складывается не самая лучшая ситуация. Сейчас более 800 домов города остаются без ГВС, причем за последнюю пару суток это число увеличилось почти вдвое. Сроки продолжают смещаться на более поздние, а в диспетчерской службе КТК не могут сказать ничего внятного. К слову, компании устроили разнос и за последний фактор - многие кировчане попросту не могут дозвониться до диспетчера.

Точкой стало требование руководства города: 20 сентября тепло должно поступить во все детсады и большинство школ Кирова. Вопрос с ГВС пока остается открытым.