Коронавирус в Кировской области: еще двое жителей региона умерли от новой болезни

На искусственной вентиляции легких находятся 19 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области от коронавируса скончались еще два человека. Кроме того, заразились им еще 68 жителей региона. Выписали чуть меньше - 51 вылеченного пациента.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 7803 случая заражения;

- 6537 заболевших выздоровели;

- 118 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1357 заболевших коронавирусом. У них болезнь протекает со всеми симптомами. Пневмония проявляется у 1220 пациентов. 34 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. На искусственной вентиляции легких находятся 19 заболевших.

Кировский Минздрав просит жителей региона не забывать о мерах предосторожности и необходимости соблюдения профилактики коронавируса.