Бывший лесничий из Кировской области заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летний мужчина, находясь в должности лесничего Кильмезского лесничества, в январе 2018 года получил взятку в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кировской области.

Денежные средства обвиняемому передали за оформление документов по фактическому предоставлению предпринимателю лесного участка. Также выяснилось, что в январе 2018 года он получил взятку в размере 10 тысяч рублей за освобождение ИП от административной ответственности за нарушение.

Осенью того же года по аналогичной причине бывший лесничий получил подкуп от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью в виде дров объемом 15 куб.м стоимостью 12 тысяч рублей.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.