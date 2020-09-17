При проведении ЕГЭ в Кировской области обнаружили нарушения

В регионе в ЕГЭ приняли участие 5 301 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Проведение единого государственного экзамена в некоторых школах Кировской области было организовано недостаточно хорошо. Факты нарушения законности выявили сотрудники прокуратуры.

Так, в пгт. Кикнур во время проведения экзамена по географии не было организовано питание для ученика с сахарным диабетом. Ситуация является нарушением прав ребенка-инвалида. Прокурор Кикнурского района внес представление в адрес руководителя образовательной организации. После этого школьника обеспечили необходимым питанием при сдаче следующих экзаменов.

В средней школе города Кирса под лестницей обнаружили горючие предметы. В кабинетах рядом проходил ЕГЭ. Прокурор района также внес представление о ситуации с целью исключения подобного в будущем.

Прокуроры выявили нарушения и на официальных сайтах образовательных учреждений. В Богородском, Подосиновском, Немском, Верхошижемском, Кикнурском, Пижанском, Лузском, Малмыжском, Омутнинском, Сунском и Слободском районах информация о ЕГЭ отсутствовала либо появилась с опозданием.

Кроме того, сотрудники прокуратуры приняли меры по исключению предложений в интернете о продаже ответов на вопросы экзаменов, свидетельств о сдаче и других сведений по проведению ЕГЭ.