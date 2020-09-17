Контрольно-счетная палата: дефицит бюджета Кирова составил более 408 миллионов рублей

Расходы на реализацию 14 муниципальных программ исполнены на 43,7%.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Городская контрольная-палата провела анализ исполнения бюджета Кирова за шесть месяцев текущего года. Согласно опубликованным данным, расходы на обслуживание муниципального долга составили 88 миллионов 790 тысяч рублей или 35,3% от плана.
В целом доходы городского бюджета составили 5 млрд 367 миллионов рублей, а вот расходы 5 млрд 775 миллионов рублей. Дефицит - 408 миллионов 220 тысяч рублей.
Отметим, что на данный момент программа приватизации исполнена всего на 4,8%. Специалисты КСП считают, что это влечет риск неисполнения годового плана программы.
Более того, расходы на реализацию 14 муниципальных программ исполнены на 43,7%, что ниже среднего уровня, а вот 10 из них реализованы менее 40%.
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