Контрольно-счетная палата: дефицит бюджета Кирова составил более 408 миллионов рублей

Расходы на реализацию 14 муниципальных программ исполнены на 43,7%. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Городская контрольная-палата провела анализ исполнения бюджета Кирова за шесть месяцев текущего года. Согласно опубликованным данным, расходы на обслуживание муниципального долга составили 88 миллионов 790 тысяч рублей или 35,3% от плана.

В целом доходы городского бюджета составили 5 млрд 367 миллионов рублей, а вот расходы 5 млрд 775 миллионов рублей. Дефицит - 408 миллионов 220 тысяч рублей.

Отметим, что на данный момент программа приватизации исполнена всего на 4,8%. Специалисты КСП считают, что это влечет риск неисполнения годового плана программы.

Более того, расходы на реализацию 14 муниципальных программ исполнены на 43,7%, что ниже среднего уровня, а вот 10 из них реализованы менее 40%.

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