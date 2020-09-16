В заповеднике «Нургуш» обнаружен редкий гриб из Красной книги

Полипорус зонтичный относится к категории съедобных грибов. Фото: nurgush.org, Л.Г. Целищева
Сотрудники заповедника «Нургуш» поделились фотографиями редкой находки - гриба Полипоруса зонтичного. Его удалось обнаружить на берегу озера Нефедово у основания поваленной бобрами осины.
Согласно данным энциклопедии, Полипорус зонтичный относится к категории съедобных грибов. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кировской области.
- Интересно то, что этот гриб вырастал только дважды за последние 14 лет, - сообщили сотрудники заповедника.
СПРАВКА «КП»
Полипорус зонтичный состоит из мелких светло-серых многочисленных шляпок округлой формы. Их расположение напоминает черепицу. Трубочки угловатые, белого или светло-желтого цвета, диаметром 1 - 3 мм.
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