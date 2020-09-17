Кировчан просят рассказать, какой Гагаринский парк им нужен

Социологи проводят онлайн-опрос, чтобы уяснить, каким кировчане хотят видеть парк у филармонии. Фото:admkirov.ru

До 2023 года Гагаринский и Соловьевский парки намечено благоустроить. Обновлять Гагаринский парк будет известная в России компания «МИРЕР ГРУПП» (Москва).

По этому поводу социологи проводят онлайн-опрос, чтобы уяснить, каким кировчане желали бы видеть парк у филармонии, и чего вообще они от него хотят.

Опрос состоит из 6 блоков, в каждом из которых до 8 вопросов. Ответы можно давать только по тем темам, которые вам наиболее близки и интересны. Также отвечающие могут пропустить блок, если вопросы по какой-то теме не являются для них актуальными.