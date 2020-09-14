На трассе в Кировской области сбили пешехода

Авария произошла 13 сентября в 19.34. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 13 сентября, на 615-ом километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла смертельная авария. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что под колесами иномарки погиб пешеход.

По предварительным данным, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda Fabia сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате происшествия мужчина погиб. Известно, что сотрудникам Госавтоинспекции не удалось установить личность погибшего.

С 11 по 13 сентября, на территории Кировской области произошло 19 ДТП, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.