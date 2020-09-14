В Омутнинске подрядчик сорвал сроки благоустройства Аллеи героев

Работы по благоустройство Аллеи Героев даже не начинались. Фото: omvesti.ru

В апреле текущего года аукцион на благоустройство территорий в Омутнинске выиграло ООО «ГолдАрт». Среди объектов: несколько дворов города и Аллея героев. Согласно контракту, работы на всех участках должны были завершиться 1 сентября. Однако они до сих пор не сданы.

Портал «Омутнинские вести+» сообщает, что во дворах работы продлены еще на 10-20 дней. Только после этого начнется благоустройство аллеи. По словам подрядчика, во всем виновата пандемия короновируса. Из-за нее рабочие не смогли приехать на объекты в Омутнинск.

Дизайн проект. Фото: omutninsk-adm.ru

Глава Омутнинска Игорь Шаталов рассказал, что администрация ежедневно контролирует ход работ.

- За срыв сроков подрядчику будут предъявлены штрафные санкции, поделился Игорь Шаталов. - Денежные средства в любом случае должны быть освоены, а проект завершен.

СПРАВКА «КП»

Контракт по благоустройство Аллеи Героев заключен в апреле 2020 года. На его реализацию выделено 3,2 млн рублей. Деньги Омутнинск получил в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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