В Кировской области подорожал бензин марки АИ-95

АИ-95 на заправках в Кирове можно приобрести за 46 рублей 56 копеек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в августе 2020 года. Согласно опубликованным данным, цены выросли в следующих категориях:

- газомоторное топливо подорожало на 1,2%;

- дизель – 0,1%;

- АИ-95 на 0,4%.

Неизменными остались цены на марки бензина АИ-98 и АИ-92. Напомним, что в июле также произошло рост цен топлива. Тогда автомобильный бензин подорожал на 0,3%.

Индекс цен на топливо. Фото: kirovstat.gks.ru

Сейчас самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках в Кирове можно приобрести за 43 рублей 80 копеек.

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