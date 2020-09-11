В аварии в Богородском районе погибла женщина

Авария произошла вечером напротив дома №1 на улице Советской. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 10 сентября, в поселке Богородское произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Авария произошла вечером напротив дома №1 на улице Советской. По предварительным данным, 30-летний бесправник на «Ниве» потерял управление машиной. Отечественный внедорожник несколько раз перевернулся.

В результате происшествия погибла 41-летняя пассажирка автомобиля. Водитель ВАЗ-2121 получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.