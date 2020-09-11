Кировского студента юридического института осудили за поддельную медицинскую справку

Документ с фиктивным диагнозом «Пневмония» студент предоставил в ВУЗ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первомайский районный суд города Кирова вынес обвинительный приговор 20-летнему студенту, который подделал медицинскую справку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Студент юридического института прогуливал занятия в институте. Чтобы избежать отчисления юноша купил в интернете поддельную справку о нетрудоспособности. В последующем, документ с фиктивным диагнозом «Пневмония» студент предоставил в ВУЗ. Однако преподаватели заподозрили, что документ поддельный.

В результате студента привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил юноше наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

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