Кировского студента юридического института осудили за поддельную медицинскую справку

Документ с фиктивным диагнозом «Пневмония» студент предоставил в ВУЗ.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первомайский районный суд города Кирова вынес обвинительный приговор 20-летнему студенту, который подделал медицинскую справку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Студент юридического института прогуливал занятия в институте. Чтобы избежать отчисления юноша купил в интернете поддельную справку о нетрудоспособности. В последующем, документ с фиктивным диагнозом «Пневмония» студент предоставил в ВУЗ. Однако преподаватели заподозрили, что документ поддельный.
В результате студента привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил юноше наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.
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