В Кирово-Чепецке 11-летнюю девочку придавило футбольными воротами

Футбольные ворота не были закреплены. Фото: kirov.sledcom.ru

В конце июля в комплексе «Лесная сказка» в Кирово-Чепеком районе произошел несчастный случай. Об инциденте рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Юная чепчанка прогуливалась по футбольному полю. В какой-то момент ребенок решил повисеть на самодельных воротах. Они оказались не закреплены должным образом и упали на 11-летнюю девочку. С серьезными травмами она была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у девочки перелом поясничных позвонков.

- По данному факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Установлено, что индивидуальный предприниматель оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.