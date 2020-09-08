В Нолинском районе доверчивость обошлась женщине в миллион рублей

Настоящие сотрудники банков в принципе не могут спрашивать о цифрах с оборота карты и о кодах из СМС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Нолинского района стала жертвой дистанционных мошенников. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, причем его номер был похож на телефон службы поддержки клиентов банка, и он обращался к женщине по имени и отчеству. Он рассказал обычную историю: якобы кто-то пытается получить доступ к ее сбережениям. Для проверки информации он попросил продиктовать реквизиты карты, в том числе код из СМС-сообщенияти цифры с оборотной стороны. В итоге женщина лишилась 1 млн 100 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские еще раз напоминают, что такого рода звонок может исходить только от мошенников – настоящие сотрудники банков не звонят клиентам по таким поводам. Они также в принципе не могут спрашивать о цифрах с оборота карты и о кодах из СМС.