Наркоторговцы из Кировской области предстали перед судом

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кирово-Чепецкий районный суд. Фото: epp.genproc.gov.ru

На территории Кировской области действовала группа наркоторговцев. Продажу запрещенных веществ удалось пресечь в апреле 2019 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.

По версии следствия, подозреваемые организовали в ноябре 2018 года сбыт синтетических и растительных наркотиков на территории региона. Продавали их через интернет. После оплаты заказа потребителю сообщали координаты тайника с наркотиками.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что из оборота изъято более 2,7 кг запрещенных веществ. В период предварительного расследования один из обвиняемых дал показания, которые помогли раскрыть целую сеть преступной группы. В связи с чем прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сейчас уголовное дело 29-летнего обвиняемого направлено в Кирово-Чепецкий районный суд. Остальные же участники преступной группы уже предстали перед правосудием.

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