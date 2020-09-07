Четверо жителей Кировской области погибли в пожарах за минувшую субботу

Сейчас устанавливаются причины обоих пожаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области за один день, 5 сентября, погибли в пожарах четыре человека. Информацию об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Первое происшествие случилось в Лальске около трех часов ночи. Огонь вспыхнул в трехэтажном многоквартирном доме по улице 25 лет Октября. В результате пожара погибли 59-летний мужчина и 68-летняя женщина. Следователи не исключают, что причиной возгорания могло стать курение в нетрезвом состоянии.

Второе ЧП произошло в Каринторфе около 22 часов. Загорелся один из домов по улице Кирпичной. Его 57-летняя хозяйка, а также ее 66-летний сожитель, погибли в пожаре. По предварительным данным ведомства, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Следственный комитет начал доследственную проверку и назначил экспертизы для установления причин пожаров и гибели людей.