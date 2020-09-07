Победителями конкурса «Мастеровые Вятки - 2020» стали 59 человек

В экспозиции были представлены: дымковская игрушка, изделия из лозы, дерева, бересты, металла, кружево, вышивка, лоскутное шитье и многое другое. Фото: kirovreg.ru

В воскресенье, 6 сентября, завершился областной конкурс народных художественных промыслов «Мастеровые Вятки». В текущем году в нем участвовали 287 мастеров из 28 районов области. Выставка, прошедшая в Диораме, насчитывала более 600 конкурсных работ. С 10 августа по 6 сентября ее посетили более 1200 человек.

В экспозиции были представлены: дымковская игрушка, изделия из лозы, дерева, бересты, металла, кружево, вышивка, лоскутное шитье и многое другое.

Работы оценивал региональный экспертный совет по народным художественным промыслам. Жюри назвало 59 победителей в трех возрастных категориях и в 14 номинациях.

В каждой номинации определили по несколько победителей. Так, например, в «Росписи по дереву» лучшими названы сразу семь мастеров, в «Плетении из природных материалов» - пять призеров, в номинации «Изделия из капокорня» - три. Всем победителям вручили дипломы и памятные подарки.

Как отметил председатель некоммерческого партнерства «Народные художественные промыслы и ремесла» Алексей Корюкаев, определить победителей было достаточно сложно - каждый участник представил уникальные работы. Список победителей опубликован на официальной странице конкурса «Мастеровые Вятки».

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