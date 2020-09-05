В Кирове судебные приставы случайно нашли и задержали вора

Приставы передали обнаруженного вора полиции. Фото: Александр ГЛУЗ

Кировские судебные приставы во время своей работы случайно нашли разыскиваемого вора. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Так, на днях сотрудники управления наведались к кировчанину по поводу неявки в суд для рассмотрения уголовного дела о краже. Мужчина оказался дома, на требование предъявить документы заявил, что их у него нет. Однако приставы заметили на столе в комнате целый ряд документов, в том числе паспорт. Среди них оказались удостоверение ветерана боевых действий и водителя, военный билет... А при пристальном рассмотрении оказалось, что они вообще принадлежат другому человеку.

Как выяснилось, кировчанин все эти документы украл, причем вместе с сумкой и деньгами в размере 14500 рублей. Заявление об их краже уже было зарегистрировано в полиции, и уголовное дело по этому факту было заведено. Судебные приставы передали сотрудникам УМВД и информацию о подозреваемом, и его самого. Теперь их представят к награде.