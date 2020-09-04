Руководитель кировского казначейства зарегистрировал доход в размере 3 миллионов 644 тысяч рублей

Заместитель руководителя управления Надежда Брызгалова получила доход в размере 2 миллионов 13 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральное казначейство по Кировской области опубликовало декларацию о доходах руководства за 2019 год. Информация об этом появилась на официальном сайте управления.

Олег Гвызин является руководителем УФК с 2008 года. За 2019 год он задекларировал доход в размере 3 миллионов 644 тысяч рублей. В его собственности находится квартира площадью 60,8 кв. метра, а также два автомобиля TOYOTA RAV 4 и Mercedes-Benz GLC 300.

Заместитель руководителя управления Надежда Брызгалова получила доход в размере 2 миллионов 13 тысяч рублей. Кроме того, ей принадлежит квартира в общедолевой собственности.

Заместитель руководителя управления Эдуард Макаров задекларировал доход в размере 2 миллионов 13 тысяч рублей. Из недвижимого имущества у Эдуарда Ивановича имеется земельный участок и гараж, а также он владеет автомобилем «УАЗ-39629» и снегоходом «Буран».

Жена заместителя руководителя управления заработала за год 1 миллион 239 тысяч рублей. Она владеет двумя садовыми участками и земельным участком. Кроме того, в собственности у нее имеется квартира и временный остановочный пункт, а также грузовой автомобиль «ГАЗ».

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