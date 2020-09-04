В Слободском женщина более полугода избивала своих детей

Женщина более полугода била собственных детей. Фото: Алексей ФОКИН

В Слободском задержали женщину, подозреваемую в истязании собственных детей. Как сообщают прокуратура и Следственный комитет по Кировской области, 36-летняя жительница города регулярно решала конфликты с ребятами посредством кулаков.

Так, с сентября 2019 по май 2020 года женщина избивала собственных маленьких детей. Девятилетний мальчик и 13-летняя девочка регулярно страдали от рук жестокой родительницы.

Областная прокуратура сейчас проводит проверку по данному факту. Ведомство также установит, не было ли халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики. Возможно, именно они пропустили детей, находящихся в опасном положении.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Жительнице Слободского предъявили обвинение сразу по двум статьям: истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в совокупности с жестоким обращением. Только по одной из них нерадивой матери грозит до семи лет тюрьмы.