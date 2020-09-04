В Кирове водитель «ГАЗели» сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку

Авария произошла 3 сентября в 14.25. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 3 сентября, возле дома №11 на улице Андрея Упита произошла авария, в которой серьезно пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Инцидент произошел в 14.25. По предварительным данным, 42-летний водитель «ГАЗ - 3302» сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Сообщается, что девочку доставили в больницу.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.