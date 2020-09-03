Вышли книги о работе кировской милиции и госбезопасности в годы войны

Число участников боевых действий из числа кировских милиционеров, упомянутых в издании, составило без малого 2,5 тысячи человек. Фото: 43.мвд.рф

В Кировской областной библиотеке им. Герцена представили новые книги о работе силовых ведомств в годы Великой Отечественной войны: «Защищая Отечество», о работе милиции, и «Славим, помним, гордимся», об истории НКВД, УНКБ СССР по Кировской области. До 1943 года милиция и органы госбезопасности входили в состав одного ведомства – Народного комиссариата внутренних дел.

Понятно, что при слове «НКВД» на память прежде всего приходит понятие «репрессии». Одна из задач книги «Славим, помним, гордимся» – как раз и показать, что сотрудники госбезопасности были заняты не только арестами и пытками граждан, пожаловавшихся на нелегкий быт военных лет или помянувших Сталина не в апологетическом контексте, и не только охраняли лагеря.

Ответственный редактор книги «Защищиая Отечество» доктор исторических наук, профессор Валерий Юнгблюд отдельно остановился на уникальности издания. Хронология военных действий проиллюстрирована воспоминаниями принимавших в них участие людей – сотрудников органов внутренних дел. Число участников боевых действий из числа кировских милиционеров, упомянутых в издании, составило без малого 2,5 тысячи человек – это говорит о масштабности проведенной ветеранскими организациями и сотрудниками подразделений УМВД работы.

Книги уже поступили в фонды библиотеки имени Герцена и районных библиотек. Кроме того, их получили все подразделения и ветеранские организации органов внутренних дел Кировской области, соседних регионов, а также образовательные учреждения системы МВД России.