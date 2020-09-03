В Кировской области школьное меню можно изменить в зависимости от предпочтений детей

В Кировской области горячее питание получают 62 тысячи школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября во всех школах Кировской области организовано бесплатное горячее питание для учащихся с 1 по 4 класс. По данным регионального министерства образования, его получают 62 тысячи школьников.

В каждой школе региона должен быть создан общественно-наблюдательный совет с участием родителей, который согласовывает меню для школьников. Более того, по запросу совета рацион учащихся может быть пересмотрен в зависимости от предпочтений детей. Однако он должен строго соответствовать нормам СанПиН.

Сейчас для учащихся первой смены предусмотрен завтрак, а для второй смены - обед. Каждый желающий может ознакомиться с меню на официальных сайтах школ. Узнать о том, как перед началом учебного года скорректировали горячее питание для школьников, можно здесь.

В региональном министерстве образования рассказали, что на данный момент для родителей организована «горячая линия» по вопросам бесплатного питания. Получить необходимые разъяснения можно у специалистов с 9.00 до 18.00 по телефонам: 89229604080 или 27-27-34 (доб. 3424).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте