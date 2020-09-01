«Внимание всем!»: 8 сентября кировчан напугают проверкой системы оповещения

В Кирове и шести населенных пунктах региона установлено 55 выносных громкоговорителей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирове 8 сентября пройдет плановая проверка систем оповещения. Она состоится с 10.00 до 10.30. В управлении гражданской защиты сообщили, что в это время будет передан сигал «Внимание всем!», а затем через громкоговорители прозвучит информационное сообщение.

Руководитель управления Михаил Вохмянин рассказал, что в Кирове и шести населенных пунктах региона установлено 55 выносных громкоговорителей. Коме того, Михаил Николаевич попросил кировчан сохранять спокойствие на время проверки систем оповещения.

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