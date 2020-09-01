Туристический маршрут «Великий Волжский путь» проляжет через Кировскую область

Регионы Поволжского округа объединились в туристический маршрут «Великий Волжский путь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область стала участником проекта «Великий Волжский путь». Специалисты по туризму считают, что его потенциал сравним с Золотым кольцом России, - а Золотое кольцо посещают до 3 млн туристов в год.

Регионы Поволжского округа объединились в туристический маршрут «Великий Волжский путь». Уже начата продажа туровэ по этому пути. Кроме того, разработан маршрут «Три реки: Волга – Вятка – Кама» для туроператора «Вездеход», в рамках которого можно посетить Нижний Новгород, Киров и Пермский край. Маршрут запланирован на 4 дня и 3 ночи. Трех-и четырехзвездные гостиницы готовы предложить туристам скидки от 5 до 20% в зависимости от численности группы.