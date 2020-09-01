Память основателя факультета физвоспитания ВятГУ увековечили

Пётр Данилович был настоящим наставником молодёжи и талантливым педагогом. Фото: admkirov.ru

На здании учебно-спортивного комплекса ВятГУ открыли мемориальную доску фронтовику, основателю и первому декану факультета физического воспитания Петру Даниловичу Захарову. Ранее на этом же здании появилась мемориальная доска знаменитому кировчанину, рекордсмену мира по конькобежному спорту Валентину Чайкину.

- Энтузиаст, великий труженик, бесконечно влюбленный в своё дело. Петр Данилович был настоящим наставником молодежи и талантливым педагогом, - отметила в приветственном слове глава города Кирова Елена Васильевна Ковалева.

Благодаря инициативе Петра Захарова был открыт факультет физического воспитания, где высшее образование получили тысячи спортсменов, тренеров и преподавателей. Из стен вуза вышли 30 обладателей «золотых дипломов». Многие выпускники стали учителями физкультуры, заслуженными тренерами, мастерами спорта, чемпионами страны, Европы, мира и Олимпийских игр.