Жителя Кировской области осудили на один год за смертельное ДТП

ДТП произошло 3 февраля на трассе Киров - Зуевка. Фото: kirovstat.gks.ru

На днях в Кирово-Чепецке слушалось уголовного дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в феврале 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия случилась 3 февраля на трассе Киров - Зуевка на территории Кирово-Чепецкого района. Водитель ГАЗ-2775 не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. При этом грузовик сбил женщину, которая находилась на обочине. От полученных травм она скончалась.

Кирово-Чепецкий районный суд признал 46-летнего водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В итоге мужчина проведет один год в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу.