Кировские школьники, нуждающиеся в особом питании, получат его

Для школьников с особой диетой сформируют специальное меню. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для учеников начальных классов, нуждающихся в особом питании, сформируют специальное меню. Об этом сообщает кировский департамент образования.

Так, для школьников с особыми диетическими потребностями уже составляют особые меню, в которых учтут все пожелания. Однако для их родителям необходимо обратиться к школьным медработникам. В медицинских картах их детей должна быть информация о заболеваниях, при которых положена особая диета. Только при наличии показаний для ребят организуют особое питание.

Сейчас руководителям всех школ поручено организовать индивидуальную работу с такими детьми. Все школьники с особыми диетическими потребностями должны быть обеспечены полноценным горячим питанием.

Напомним, ранее мы сообщали, что учащиеся 1-4 классов будут питаться бесплатно. Меню для каждой смены можно посмотреть на сайте школы, в которой учится ребенок.