В Кировской области обнаружили следы древних лучеплавниковых рыб

Фрагмент чешуи платисомуса. Фото: vk.com/vpmus

Палеонтологи из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского, которые приехали в Кировскую область с экспедицией в начале июля, нашли в Уржумском, Малмыжском, Вятскополянском районах следы древних рыб.

Участники экспедиции исследовали территории от Советска до Вятских Полян и дальше - до Камы и Ижевска. Фото: vk.com/vpmus

В ходе экспедиции были найдены отпечатки членистостебельных растений, чешуи ганоидных рыб палеонисков, в том числе платисомусов.

Отпечаток побега членистостебельного растения. Фото: vk.com/vpmus

- Сотрудниками ВСЕГЕИ были отобраны образцы на спорово-пыльцевой анализ и определение изотопного состава пород. Точный результат данных анализов будет известен после камеральной и лабораторной обработки материала, - рассказали в Вятском палеонтологическом музее.

Предположительно находки могут относится к Пермскому периоду (298 - 250 млн лет назад). Участники экспедиции рассказали, что научная поездка позволила уточнить состояние ранее известных местонахождений и планировать более детальное изучение в следующий полевой сезон.

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