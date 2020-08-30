Кировские росгвардейцы поймали квартирного воришку

Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили внутри помещения подозреваемого. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях на улице Шинников. В 16.00 в полицию поступило сообщение, что через разбитое окно в квартиру на первом этаже проник мужчина. Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили внутри помещения подозреваемого, который уже готовился вынести из квартиры телевизор, сотовый телефон и электрическую кофеварку.

Сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать мужчину с поличным. При проверке документов выяснилось, что подозреваемым оказался 39-летний кировчанин, который находится в розыске за аналогичные преступления. Кроме того, оказалось, что мужчина уже был ранее судим. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции.