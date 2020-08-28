В Афанасьевском районе незаконно рубили лес

В Кировской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконной рубки леса. Фото: epp.genproc.gov.ru
На территории Гординского участкового лесничества в Кировской области незаконно вырубали лес. Данный факт удалось выявить в ходе прокурорской проверки. В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что в Афанасьевском районе обнаружено два подобных случая. Ущерб от деятельности «черных» лесорубов составил 700 тысяч рублей.
Сейчас материалы проверки переданы сотрудникам МВД, которые уже возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Расследование находится на особом контроле прокуратуры.
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