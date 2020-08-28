Пять торговых точек в Кирове оказались незаконными

За торговлю на улице без соответствующих документов продавцов могут привлечь к административной ответственности. Фото: admkirov.ru

В течение двух дней - 25 и 26 августа в Ленинском районе Кирова проходил рейд по несанкционированным торговым точкам. Инспекторы теруправления вместе с сотрудниками УМВД России по городу Кирову обнаружили пять мест, где торговля велась незаконно.

Торговые точки были обнаружены:

- на перекрестке улиц Воровского и Горького;

- на пересечении улиц Маршала Конева и Космонавта Владислава Волкова;

- у дома № 11 на улице Риммы Юровской;

- на улице Маршала Конева, в районе Кочуровского парка;

- у дома № 119 на улице Воровского.

Как сообщили в теруправлении, во всех местах на тротуарах были поставлены импровизированные прилавки, с которых продавали одежду. При этом у продавцов не было разрешений на торговлю. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Отметим, что штрафы за незаконную торговлю достаточно внушительные:

- для физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей;

- для должностных - от 10 до 50 тысяч рублей;

- для юридических - от 50 до 200 тысяч рублей.

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