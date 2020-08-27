Прокуратура Кировской области потребовала заблокировать сайты, торгующие поддельными дипломами

Раньше поддельные дипломы продавали на улицах, а теперь в интернете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кикнурского района обнаружила несколько сайтов по продаже дипломов и аттестатов об образовании. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Во время мониторинга сотрудники ведомства наткнулись на несколько сайтов, которые свободно торговали поддельными документами об образовании. Каждый желающий мог приобрести себе диплом. Как уверяли продавцы, документы они печатали на бланках государственного образца.

Сотрудники ведомства направили исковое заявление о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории России. Требования прокуратуры признали законными и обоснованными. Теперь сайты должны быть заблокированы. Отметим, что еще часть исков находится в стадии рассмотрения.

Напомним, что законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, сбыт или подделку официального документа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте