С началом осени на Театральной площади откроется сезонная ярмарка

Ярмарка будет работать на Театральной площади каждый день с девяти утра до десяти вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября на Театральной площади откроют осеннюю ярмарку. До самого конца означенного периода посетить ее сможет любой желающий кировчанин. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации.

Организует и проведет ярмарку Центральный рынок. Список товаров, не допущенных к продаже, довольно обширен. Это алкоголь, духи, косметика, мясо, домашняя и скоропортящаяся продукция, лекарства, драгоценности, пиротехника, исчезающие виды птиц и животных. А также диски с программным обеспечением, музыкой, фонограммами и базами данных.

Работать ярмарка будет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Кроме того, организатору рекомендовали оборудовать место контейнерами для мусора, предусмотреть уборку территории, парковку и многое другое.

Режим работы ярмарки установлен с 9.00 до 22.00 ежедневно по 30 ноября 2020 года.