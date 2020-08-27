В Кировской области лесоперерабатывающее предприятие предстанет перед судом

Предприятие занималось изготовлением срубов для деревянных домов. Фото: onf.ru

Индивидуальный предприниматель открыл в деревне Подгорена лесоперерабатывающее производство. Рабочие занимались изготовлением срубов для деревянных домов, а также устроили склад бревен и отходов от производства. Однако на предприятие пожаловались местные жители, которых не устроило такое соседство.

На участке складировались бревна. Фото: onf.ru

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что земельные участки, на которых открыто предприятие, относится к индивидуальной жилой застройки. Следовательно в этих зонах запрещена производственная деятельности. Более того, выявлен и ряд экологических нарушений.

- Индивидуальным предпринимателем при осуществлении производственной деятельности допускаются нарушения природоохранного законодательства, связанные с накоплением и временным хранением промышленных отходов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор внес ИП представлении об устранении нарушений, однако предприниматель проигнорировал его. Сейчас ведомство подало в суд иск с требованием о запрете осуществления хозяйственной деятельности. Сообщается, что заявление находится в стадии рассмотрения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте