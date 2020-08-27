Коронавирус в Кирове: тестировать школьников перед началом учебы не будут

Школьников обеспечат антисептиками и другими необходимыми средствами защиты. Фото: admkirov.ru

Кировские школы продолжают готовиться к новому учебному году. На традиционном августовском совещании в правительстве области отметили некоторые новые аспекты учебы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, тестировать школьников на коронавирус перед началом учебного года не нужно, по заявлению кировского управления Роспотребнадзора. Однако, если ребенок заболел, обратно его примут только при наличии справки о выздоровлении. Если в классе выявят ученика с коронавирусом, весь класс уйдет на карантин. Если же ребенок окажется контактным, но не больным, то на самоизоляцию уходит только он, а весь остальной класс продолжает учиться.

Горадминистрация Кирова сообщает, что муниципальным школам выделили деньги на приобретение дезсредств, бесконтактных термометров и рециркуляторов воздуха. Все это необходимо для начала учебного года по требованию Роспотребнадзора. При этом руководители учреждений должны создать запас средств защиты. Отдельно подчеркивается, что собирать на них деньги с родителей школьников нельзя.