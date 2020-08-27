Капремонта круговой развязки у Макарья не будет до 2021 года

Контракт на ремонт «кольца», заключенный еще в мае 2020, расторгли. Фото: admkirov.ru

Круговую развязку на пересечении улиц Проезжей и Павла Корчагина не будут ремонтировать до следующего года. Об этом решении сообщил кировский департамент городского хозяйства.

Как объясняет ведомство, при подготовке к ремонту выявили несколько мероприятий, которые необходимо провести, но в проектной документации их не оказалось. А отклонение от нее при выполнении капремонта недопустимо. В связи с чем контракт, заключенный еще 7 мая с АО «Гордормостстрой», оперативно расторгли.

Сейчас ожидается доделка проектной и рабочей документации. До 2021 года ремонта на круговой развязке можно не ждать.