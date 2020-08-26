На сцене Кировского драмтеатра будет выступать государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ. Фото: kirovdramteatr.ru

С 21 по 25 октября Кировский драматический театр будет на гастролях в Бурятии. Это будет первая за многие годы поездка нашего драмтеатра в Сибирь. А на его сцене будет, соответственно, выступать государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ.

Кировчане покажут сибирякам спектакли «Земля Эльзы» Я. Пулиновича, «1825. Запрещённый роман» А. Дюма, «Осенняя кадриль» В. Гуркина, а также премьерный спектакль «Мама» по пьесе московского драматурга Ганны Слуцки.

Кировский же зритель увидит спектакль «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной в постановке художественного руководителя театра Сергея Левицкого. Он рассказывает о войне глазами молодой женщины. Постановка уже заслужила высокую оценку профессионального сообщества и любовь зрителя, получила звание лауреата многих театральных фестивалей и конкурсов.

Кроме того, кировчанам покажут комедию «Волки и овцы» А. Н. Островского в постановке режиссера Александринского театра Андрея Калинина. Для режиссера эта пьеса — возможность поговорить с актерами, зрителями и самим собой о природе зла.

Еще одна гастрольная постановка - спектакль «Онегин» по мотивам романа в стихах А.С. Пушкина. Его премьера состоялась незадолго до карантина, поэтому кировчане увидят спектакль в числе первых.

Завершит гастроли комедия-шутка А. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» в постановке Сергея Левицкого, включенная в лонг-лист Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» в 2020 году. Билеты на гастрольные спектакли поступят в продажу уже в сентябре.