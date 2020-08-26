В Яранске паровой котел мог привести к аварии

На производстве не был установлен порядок наблюдения за оборудованием. Фото: Олег ЗОЛОТО

На деревообрабатывающем предприятии в Яранске нашли нарушения в эксплуатации парового котла. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кировской области.

Эксперты из федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обнаружили, что котел установлен без оформления необходимой документации. Кроме того, он не был зарегистрирован и проверен специалистами на предмет безопасности. Оказалось, что котел функционировал с неисправными предохранительными и блокировочными устройствами для защиты персонала.

- Эксплуатация котла создавало реальную угрозу жизни работников предприятия и других жителей Яранска, которые могут попасть в зону возможной аварии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Яранснкий районный суд вынес решение о приостановлении деятельности оборудования сроком на 90 суток.

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