В Мурашинском районе реализацию национального проекта пришлось проверять прокуратуре

Обустройство основания детской площадки и парковки для автомобилей выполнено частично. Фото: kirov.sledcom.ru

Обустройство детской площадки по национальному проекту «Жилье и городская среда» в поселке Октябрьском Мурашинского района закончилось уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2019 году в поселке Октябрьском должна была появится детская площадка и парковка для автомобилей. На эти цели Мурашинскому сельскому поселению выделили 600 тысяч рублей по национальной программе «Жилье и городская среда». Контракт на работы администрация заключила с ООО «Компания «Артсталь» и уже в конце 2019 года работы были приняты и оплачены.

Однако при контрольной проверке качества работ прокуратура обнаружила существенные нарушения. Установлено, что:

- обустройство основания детской площадки и парковки для автомобилей выполнено частично;

- предусмотренный техническим заданием контракта материал - природный песок, объемом более 20 тонн фактически подрядчиком не использован.

В свою очередь, администрация даже не начинала вести претензионную работу, чтобы заставить подрядчика исправить нарушения.

В пресс-службе Следкома сообщили, что таким образом директор ООО «Компания «Артсталь» сумела пополнить свой личный бюджет на 25 тысяч рублей.

Сейчас прокурор внес главе сельского поселения представление. Материалы проверки отправлены в следственный комитете, который уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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