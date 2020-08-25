Кировская школа №37 вошла в российскую «золотую дюжину»

В администрации Кирова вручили директору школы № 37 Ларисе Шульгиной диплом победителя всероссийского конкурса «Лидеры отрасли 2020». Школа вошла в число 100 победителей, которых выбрали из 600 участников. В номинации «Лидеры образования» школа № 37 пробилась в «золотую дюжину».

Комиссия отбирала лауреатов по нескольким критериям: управление качеством образования, внеурочная деятельность, методика обучения, профильность.

Школа №37 давно считается одним из сильнейших образовательных учреждений Кирова. В ней работает заслуженный учитель России, 12 почетных работников образования. Ученики углубленно изучают английский язык, биологию, химию, математику, историю, право, экономику, информатику. Все учащиеся химико-биологического класса поступили в вузы согласно профилю обучения. Кроме того, в этом году двое выпускников школы сдали ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов, 34 учащихся завершили обучение с золотыми медалями.