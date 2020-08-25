В Кирове земляные работы могут быть опасными: найдена граната

На место прибыли представители всех экстренных служб. Фото: нововятск.рф

На набережной в Нововятске нашли боевую гранату. Об инциденте рассказали в пресс-службе Росгвардии.

25 августа в 10.30 в полицию поступил сигнал об обнаружении предмета, похожего на боевую гранату. Портал «НОВОВЯТСК.РФ» сообщает, что мужчина нашел ее во время земляных работ. На место прибыли представители всех экстренных служб, включая группу разминирования ОМОН Росгвардии. В пресс-службе МВД сообщили, что эта была ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.

Ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1. Фото: vk.com/club150428796

- В ходе осмотра установлено, что предмет является гранатой со следами коррозии. В специальном контейнере находку вывезли за город для уничтожения на полигоне, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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