В Омутнинске задержали «телефонную террористку»

Удалось установить личность «телефонной террористки» - это оказалась местная жительница 1972 года рождения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях в Омутнинске по телефону полиции сообщили, что одна из школ района якобы заминирована. Здание проверили, но ничего не обнаружили. Зато удалось установить личность «телефонной террористки» - это оказалась местная жительница 1972 года рождения. Что заставило ее сеять панику, не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», статья предполагает наказание от трех до пяти лет лишения свободы. Ведется расследование.