Коронавирус в Кирове: почти тысяча пациентов лечатся в стационарах

К аппарату ИВЛ подключены шестеро пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 62 новых случая заражения коронавирусом. Выздоравливающих примерно столько же, и даже чуть больше. Накануне из инфекционных стационаров выписали 66 кировчан, вылеченных от COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки также скончался еще один пациент.

Таким образом, по состоянию на 25 августа 2020 года в Кировской области выявили:

- 6250 случаев заражения;

- 5327 заболевших выздоровели;

- 95 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3801 житель и гость региона находится на домашнем карантине;

- 54268 человек сняли с него за весь период.

В инфекционных стационарах сейчас лечится от коронавируса 981 заболевших. У 599 пациентов из них болезнь осложнена пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 29. К аппарату ИВЛ подключены шестеро человек.