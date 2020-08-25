Коронавирус в Кирове: почти тысяча пациентов лечатся в стационарах

К аппарату ИВЛ подключены шестеро пациентов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 62 новых случая заражения коронавирусом. Выздоравливающих примерно столько же, и даже чуть больше. Накануне из инфекционных стационаров выписали 66 кировчан, вылеченных от COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки также скончался еще один пациент.
Таким образом, по состоянию на 25 августа 2020 года в Кировской области выявили:
- 6250 случаев заражения;
- 5327 заболевших выздоровели;
- 95 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба;
- 3801 житель и гость региона находится на домашнем карантине;
- 54268 человек сняли с него за весь период.
В инфекционных стационарах сейчас лечится от коронавируса 981 заболевших. У 599 пациентов из них болезнь осложнена пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 29. К аппарату ИВЛ подключены шестеро человек.