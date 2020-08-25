Дождались: в кировской девятиэтажке лифт отремонтировали через 13 лет

Лифт отключили примерно в 2007 году. Фото: kirovreg.ru

В Кирове жители девятиэтажки №11 на улице Свободы более десятилетия жили без лифта. Все это время жильцы были вынуждены преодолевать лестничные пролеты своими силами. Труднее всех в этой ситуации приходилось пожилым людям. Жители дома вспоминают, что лифт отключили примерно в 2007 году. При этом из строя были выведены сразу два лифта: грузовой и пассажирский.

В 2018 году данный дом был включен в программу капитального ремонта общего имущества. Однако лифт сдали в эксплуатацию только в 2020 году. В пресс-службе правительства, гордо отрапортовали, что сейчас идет заключение контрактов с подрядной организацией на выполнение работ по замене грузового лифта.

Лифт сдали в эксплуатацию только в 2020 году. Фото: kirovreg.ru

Отметим, что в целом в регионе ситуация с ремонтов лифтов остается патовой. Так, в в девятиэтажном доме №15 на улице Дерендяева подрядчик сорвал сроки выполнения ремонтных работ. Известно, что данный подрядчик проводит замену еще в пяти многоквартирных домах в Кирове. Стоимость всех работ составляет 11,7 миллиона рублей. Согласно контрактам, работы должны были завершиться 29 мая, но на конец июля был принят лишь один лифт в доме на Грибоедова.

- Всего по долгосрочной программе капитального ремонта за 30 лет в Кировской области планируют заменить 3053 лифта. Из них 1109 лифтов, которые вышли за установленные сроки эксплуатации - 25 лет. Их замена планируется до 2022 года, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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