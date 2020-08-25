Дождь весь день: прогноз погоды в Кирове на вторник, 25 августа

Дождь начнет лить с самого утра, а полностью стихия разгуляется к середине дня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погрелись на солнышке? Доставайте зонтики! Во вторник, 25 августа, в Кирове синоптики обещают грозу. Дождь начнет лить с самого утра, а полностью стихия разгуляется к середине дня. Но после 15.00 погода снова начнет налаживаться. Температура воздуха обещается вполне приемлемая - до +20 градусов. Впечатление подпортит ветер: порывы местами составят до 11 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.

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