В Кирове приняли 55 школ из 59

Комиссии проверяют все – от пищеблоков до классных комнат. Фото: pixabay.com

На утро 24 августа к новому учебному году принято 55 кировских муниципальных школ из 59.

24 августа комиссия побывает в Вятской православной гимназии, где за каникулы полностью заменили противопожарную сигнализацию. 25 августа настанет очередь школ №5, 16 и 20. Комиссии проверяют все – от пищеблоков до классных комнат.

Напомним, на подготовку школ к новому учебному году городской бюджет выделил более 59 миллионов рублей.