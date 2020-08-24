По требованию прокуратуры Оричевского района заблокируют несколько сайтов

Сайты не имели никакого отношения к правоохранительным органам, в том числе ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Оричевского района обнаружила несколько сайтов по продаже водительских прав. Сотрудники ведомства осуществляли регулярный интернет-мониторинг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.

Во время просмотра сотрудники ведомства наткнулись на несколько сайтов, которые свободно торговали поддельными водительскими удостоверениями.

- Сайты в сети Интернет открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц, не требуют регистрации и пароля, не имеют отношения к правоохранительным органам, в том числе ГИБДД, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства направили исковое заявление о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории России. Требования прокуратуры признали законными и обоснованными. Теперь сайты должны быть заблокированы.

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