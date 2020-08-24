Кировчанка случайно заказала пиццу на 13 тысяч рублей

Женщина перепутала сайты и отдала за пиццу 13 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчанка лишилась более десяти тысяч рублей, заказывая пиццу. Как сообщило областное УМВД, женщина наткнулась на сайт-клон популярного кафе.

По рассказу самой кировчанки, она нашла страницу заведения в интернете, сформировала заказ и оплатила его, введя реквизиты своей банковской карты. Пиццы своей женщина так и не дождалась. Зато дождалась СМС о списании с карты 13 тысяч рублей - именно такую сумму украли с ее счета злоумышленники. Потом уже выяснилось, что сайт-клон отличался от настоящего лишь несколькими буквами в адресе.

Сейчас полиция ищет злоумышленников, создавших сайт и получивших деньги кировчанки. Областное УМВД просит жителей региона быть бдительными и внимательными. Тщательно проверяйте всю информацию - адреса интернет-сайтов и контактные телефоны. Пользуйтесь только официальными сайтами компаний. Прежде чем сделать покупку, лучше позвонить по контактному номеру телефона.